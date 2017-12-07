Arzamas запустил радио

Сегодня, 7 декабря, Arzamas – просветительский проект, посвященный гуманитарному знанию, – запустил официальное аудиоприложение для смартфонов «Радио Arzamas».

«В нем — все наши курсы за всю историю. А еще — специально записанные курсы, которых пока больше нет нигде. Там же будут выходить новые подкасты Arzamas и аудиоверсии наших текстов», — сообщает фейсбук проекта.

«Подписчики приложения получат около сотни часов образовательных аудио, созданных лучшими гуманитарными учеными. Приложение будет обновляться раз в неделю», — рассказал «Интерфаксу» главный редактор Arzamas Филипп Дзядко.

Приложение «Радио Arzamas» можно бесплатно скачать с AppStore и Google Play. Подписка с полным доступом ко всему контенту и новым еженедельным курсам стоит 149 рублей в месяц и 1090 рублей в год.

Сегодня в приложении появились три новых курса: «Мир Эйзенштейна» Наума Клеймана (доступен по подписке), «Американская литература XX века. Сезон 1» Андрея Аствацатурова и «Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России» Ильи Доронченкова.

Некоммерческий просветительский проект о гуманитарном знании Arzamas с бесплатными курсами лекций по истории, литературе, искусству, антропологии и философии в 2015 году основали главный редактор журнала «Большой город» Филипп Дзядко и основатель «Теорий и практик» Данила Перушев.

Arzamas построен как набор тематических курсов, в которые входят видеолекции российских ученых и материалы, подготовленные редакцией — справочные заметки, цитаты, тесты, фотогалереи, фрагменты кинохроники, аудиозаписи, статьи и интервью со специалистами.



