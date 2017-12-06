Искусственный интеллект собирается баллотироваться на пост президента РФ

Виртуальный голосовой помощник «Алиса», разработанный компанией «Яндекс», выдвинули в кандидаты на пост президента России.

На недавно открывшемся сайте предвыборного штаба «Алисы» alisa2018.ru перечислены причины доверить страну искусственному интеллекту: он опирается на логику и принимает взвешенные решения, обрабатывает информацию в семь раз быстрее человеческого мозга, не стареет и не устает, всегда готов к работе, знает всё о своих избирателях и учитывает мнения каждого из них.

Также на сайте сообщается, что предвыборная программа «Алисы» будет опубликована в начале следующей недели.

«Нет, это не для развлечения. Инициаторы хотели обратить внимание на искусственный интеллект, а также на то, что сейчас в стране нет достойного кандидата, поэтому предложили альтернативу», - пояснила «Ведомостям» Дарья Черепанова, которая указана на сайте как RP-менеджер.

В «Яндексе» выдвижение голосового помощника в президенты назвали «очередным народным творчеством», добавив, что пока не планируют предпринимать никаких мер по блокировке сайта alisa2018.ru или связываться с его создателями.

Для того, чтобы Центральная избирательная комиссия приняла заявку «Алисы», требуется 300 тысяч подписей. На сегодняшний день на сайте ее предвыборного штаба собрано около 5,5 тысяч голосов.















