Искусственный интеллект собирается баллотироваться на пост президента РФ© alisa2018.ru
Виртуальный голосовой помощник «Алиса», разработанный компанией «Яндекс», выдвинули в кандидаты на пост президента России.
На недавно открывшемся сайте предвыборного штаба «Алисы» alisa2018.ru перечислены причины доверить страну искусственному интеллекту: он опирается на логику и принимает взвешенные решения, обрабатывает информацию в семь раз быстрее человеческого мозга, не стареет и не устает, всегда готов к работе, знает всё о своих избирателях и учитывает мнения каждого из них.
Также на сайте сообщается, что предвыборная программа «Алисы» будет опубликована в начале следующей недели.
«Нет, это не для развлечения. Инициаторы хотели обратить внимание на искусственный интеллект, а также на то, что сейчас в стране нет достойного кандидата, поэтому предложили альтернативу», - пояснила «Ведомостям» Дарья Черепанова, которая указана на сайте как RP-менеджер.
В «Яндексе» выдвижение голосового помощника в президенты назвали «очередным народным творчеством», добавив, что пока не планируют предпринимать никаких мер по блокировке сайта alisa2018.ru или связываться с его создателями.
Для того, чтобы Центральная избирательная комиссия приняла заявку «Алисы», требуется 300 тысяч подписей. На сегодняшний день на сайте ее предвыборного штаба собрано около 5,5 тысяч голосов.
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