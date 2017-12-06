Открывается «Артдокфест»

Кадр из фильма «Процесс» © «Артдокфест»

Сегодня, 6 декабря, в Петербурге, Москве и Екатеринбурге начинает работу XI Международный фестиваль документального кино «Артдокфест».

На открытии фестиваля будет показан фильм Аскольда Курова «Процесс» (Эстония-Чехия-Польша, 2017) о деле украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм.

В конкурсной программе участвует 21 фильм — российские премьеры российских неигровых фильмов и зарубежные картины на русском языке. В этом году помимо российского кино в конкурсе представлены работы кинематографистов из Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Гватемалы, Германии, Дании, Израиля, Канады, Латвии, Нидерландов, Румынии, США, Украины и Франции.

Также в расписании фестиваля внеконкурсные программы «Среда», «От А до А», «Наши», «После Союза.doc», «Параdocs» и спецпоказы.

«Артдокфест-2017» продлится до 12 декабря. В жюри фестиваля входят заслуженный учитель России, победитель первого конкурса «Лидер образования России», директор московской школы «Класс-центр» Сергей Казарновский (председатель жюри), журналист, дизайнер, главный редактор журнала «Мезонин» Наталья Барбье и поэт, журналист и актриса Вера Полозкова.











