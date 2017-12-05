«Персимфанс» и Дюссельдорфский симфонический оркестр выступят в Москве

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14 декабря в Концертном зале имени П.И. Чайковского московский оркестр «Персимфанс» и Дюссельдорфский симфонический оркестр совместно исполнят концертную программу, подготовленную к столетию Октябрьской революции.

После двух концертов, которые два оркестра с большим успехом сыграли в октябре в Tonhalle Düsseldorf, музыканты из Москвы и Дюссельдорфа представят в Москве программу, которая была создана в соответствии с принципами исторического «Персимфанса» (Первого симфонического ансамбля), основанного в 1922 году коллектива музыкантов без дирижера.

Деятельность «Персимфанса» была возобновлена в 2008 году под руководством композитора и мультиинструменталиста Петра Айду. Ансамбль стал не только симфоническим оркестром, но и возродил забытые феномены художественного бытования звука в нашей стране. Усилиями инициативной группы «Персимфанса» были созданы выставки и спектакли, с успехом показанные во Владивостоке, Архангельске, Петербурге и других городах России, а также в Норвегии, Германии и Франции.

На концерте «Нечеловеческая музыка. 100-летию Октябрьской революции посвящается» прозвучат произведения, которые играл прежний «Персимфанс», произведения, оказавшие заметное влияние на русский авангард времен революции:

Вольфганг Амадей Моцарт — Увертюра к опере «Волшебная флейта» (в обработке для кино, клубов и школ)

Курт Швиттерс — Прасоната

Александр Мосолов — Струнный квартет (1 и 2 части)



Иосиф Шиллингер — Симфоническая рапсодия «Октябрь»

Людвиг ван Бетховен — Увертюра «Эгмонт»

Эдмунд Майзель — Музыка к кинофильму «Броненосец Потёмкин» (фрагмент)

Юлий Мейтус — «Удары коммунара», «На смерть Ильича» (ритмодекламация)

Юлий Мейтус — «На Днепрострое»

«Среди мероприятий, посвященных столетию Октябрьской революции, этот концерт выделяется как по-настоящему "революционный", — сообщают организаторы, — ведь оркестр являет собой воплощенный идеал социалистического содружества и товарищества, "свободы, равенства и братства" музыкантов. Программа "Нечеловеческая музыка" (так Ленин, согласно Горькому, сказал про "Аппассионату" Бетховена), наряду с известными симфоническими произведениями, представит несколько российских премьер».

Концерт организован агентством Apriori Arts в лице независимого продюсера Елены Харакидзян в партнерстве с немецким агентством Helikon Artists и дирекцией Tonhalle Düsseldorf при поддержке Гёте-Института в Москве, МИДа Германии и Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия







