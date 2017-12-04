В Музее архитектуры состоится премьера оперы о Константине Мельникове© Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева
16 и 17 декабря во флигеле «Руина» Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева в Москве пройдут премьерные представления спектакля драматурга Наны Гринштейн и режиссера Анастасии Патлай «Мельников. Документальная опера».
Спектакль на музыку Кирилла Широкова представят участники Театра голоса «Ла Гол» Натальи Пшеничниковой. По словам композитора, для написания партитуры музыкального слоя спектакля был выбран ритмический узор окон дома Мельникова.
«Идея создания документального спектакля о всемирно известном архитекторе Константине Степановиче Мельникове принадлежит Музею Мельниковых — филиалу Музея архитектуры имени А.В. Щусева. — сообщает сайт музея. — Спектакль является частью масштабного исследовательского и выставочно-театрального проекта Музея по изучению и популяризации наследия архитектора».
При создании спектакля были использованы материалы из личного архива Константина Мельникова — письма, дневники и документы 1907–1974 годов.
Значительная часть никогда не публиковавшихся рукописей была впервые расшифрована драматургом и сотрудниками музея в ходе работы над пьесой.
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