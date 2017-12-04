Объявлены сроки начала реставрации квартиры Булгакова на Большой Пироговской

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация квартиры Михаила Булгакова на Большой Пироговской начнется в 2018 году.

Об этом Собянин написал в своем твиттере. «Квартира станет частью мемориального музея писателя», — добавил мэр.

В первом, цокольном этаже дома 34А, бывшего особняка купцов Решетниковых, Булгаков снимал трехкомнатную квартиру с августа 1927 года по февраль 1934 года. Там писатель работал над пьесами «Бег», «Мольер», «Блаженство», «Адам и Ева», биографией Мольера для серии ЖЗЛ, «Театральным романом» и романом «Мастер и Маргарита».

Квартира на Большой Пироговской передана в ведение Музея М.А. Булгакова, она впервые открылась для публики весной 2016 года, когда музей проводил в ней выставку «Рукописи не горят».

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский тогда сообщил, что уже предусмотрены средства на серьезный ремонт квартиры и расположенного рядом с ней сквера, и что постоянная экспозиция в квартире Булгакова будет подготовлена к 2017 году.

В ноябре 2016 года департамент по конкурентной политике Москвы объявил конкурс на разработку проекта реставрации и приспособления для современного использования квартиры Михаила Булгакова на Большой Пироговской.



















