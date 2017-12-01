Фестиваль «Возвращение» проводит краудфандинговую кампанию© Московская государственная академическая филармония
В интернете идет сбор средств в поддержку XXI Фестиваля камерной музыки «Возвращение».
Ежегодный фестиваль «Возвращение» уже 20 лет проводится по инициативе скрипача Романа Минца и гобоиста Дмитрия Булгакова. В нем участвуют выпускники специальных музыкальных школ России и стран СНГ, продолжающие карьеру за границей.
18-й, 19-й и 20-й фестивали прошли с использованием модели народного финансирования.
Концерты 21-го фестиваля должны состояться в в Рахманиновском зале Московской консерватории с 9, 11, 13 и 15 января 2018 года.
«Собранные средства будут направлены на оплату проезда и проживания участников фестиваля, аренду нотных материалов и репетиционных помещений, подготовку и печать полиграфических материалов и прочие организационные расходы», — сообщают инициаторы кампании на сайте Planeta.ru.
Всего необходимо собрать 1 млн рублей, до конца кампании осталось 20 дней.
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