В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет выставка о Солженицыне© Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»
С 15 декабря в Государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно» в Москве откроется выставка «Писатель и тайна: Александр Солженицын».
Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, выставка станет первой в серии мероприятий, связанных со столетним юбилеем писателя.
В экспозицию войдут рукописи и личные вещи Солженицына, немногочисленные предметы, которыми он пользовался в целях сохранения текстов, коллажи и инсталляции, рассказывающие о жизни в СССР в 1940-х — 1970-х годах. Также посетители выставки узнают о помощниках писателя, без которых ему не удалось бы создать и сохранить «Архипелаг ГУЛАГ», а в медиазоне смогут посмотреть отрывки из документальных фильмов и телевизионных передач.
К выставке подготовлена обширная образовательная программа.
Выставка «Писатель и тайна: Александр Солженицын» будет работать в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» до 25 февраля 2018 года.
Выставка подготовлена при участии Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, Российской государственной библиотеки и издательского дома «Известия»
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