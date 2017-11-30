В кинотеатрах России покажут «Снегурочку» Чернякова

© L'Opéra de Paris

3 декабря в восьми российских городах в кинотеатрах сети «Каро» пройдут показы записи спектакля Парижской оперы «Снегурочка» в постановке Дмитрия Чернякова с Аидой Гарифуллиной в заглавной партии.

Оперу Римского-Корсакова российский режиссер поставил в Париже в 2017 году, выступив также в роли художника-постановщика.

Помимо Дмитрия Чернякова над спектаклем работали музыкальный руководитель и дирижер Михаил Татарников, художник по костюмам Елена Зайцева, художник по свету Глеб Фильштинский, хормейстер Хосе-Луис Бассо, режиссер видеозаписи Энди Соммер и ведущий Ален Дюо.

В спектакле заняты певцы Юрий Миненко, Мартина Серафин, Максим Пастер, Томас Йоханнес Майер, Елена Манистина, Владимир Огновенко, Франц Гавлата, Василий Горшков, Кэрол Уилсон, Василий Ефимов, Венсан Морель, Пьерпаоло Паллони и Ольга Усова, оркестр и хор Парижской национальной оперы.

Запись «Снегурочки», сделанная 25 апреля, будет показана в Петербурге, Казани, Самаре, Сургуте, Екатеринбурге, Калининграде, Реутове и Москве, где спектакль представит театровед, оперный критик, руководитель литературно-издательского отдела Большого театра Татьяна Белова.























