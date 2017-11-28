В Москве выступят Gorillaz

Gorillaz на концерте в Кельне. 20 июня 2017 года © Telekom Electronic Beats / © Telekom Electronic Beats / YouTube

Британская группа Gorillaz летом 2018 года впервые приедет в Россию, чтобы принять участие в московском международном музыкальном фестивале Park Live.

Выступление Gorillaz на Park Live состоится в Парке Горького 28 июля. Как сообщает фейсбук фестиваля, билеты поступят в продажу 30 ноября.

Проект Gorillaz основали в 1998 году музыкант Деймон Албарн и художник комиксов и дизайнер Джейми Хьюлетт, нарисовавший четверых виртуальных музыкантов: 2D (лид-вокал, клавишные), Мердока Никкалса (бас-гитара, драм-машина), Нудла (гитара, клавишные, вокал) и Рассела Хоббса (ударные, перкуссия).

С 2001 по 2010 год Gorillaz выпустили четыре студийных альбома, пятый — «Humanz» — вышел весной 2017 года.

Альбом записывался в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Чикаго и на Ямайке. Среди музыкантов, принявших участие в работе над «Humanz», Грейс Джонс, Винс Стейплс, De La Soul, Дэнни Браун, Pusha T, Джейми Принсипл, Rag'n'Bone Man и Zebra Katz.



















