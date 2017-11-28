ММОМА и Гёте-Институт в Москве запускают совместный проект

© ММОМА

15 декабря в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) откроется совместный проект ММОМА и Гёте-Института в Москве «Формы художественной жизни», осмысляющий изменения в современном искусстве и его структурах в Германии и России.

До конца 2018 года один из этажей Образовательного центра в Ермолаевском переулке, 17 станет своего рода лабораторией для выставочной и исследовательской деятельности приглашенных участников — некоммерческих пространств из Германии Simultanhalle (Кельн), D21 (Лейпциг) и District (Берлин).

Каждое из пространств по очереди представит свою программу, созданную на пересечении основных принципов и тем своей деятельности и проведенного в Москве исследования, диалога с московскими художниками и теоретиками.

Участники проекта «Формы художественной жизни» представят не классические выставочные проекты, а подвижные, развивающиеся во времени программы, включающие перформансы, кинопоказы и дискуссии. Проект позволит московской публике познакомиться как с конкретными независимыми художественными пространствами из разных регионов Германии, так и с самими принципами их работы и организации.

Сквозной темой всей программы станет вопрос самоорганизации в художественной сфере: возможные ее формы, вопросы финансирования, взаимодействия с другими акторами художественной среды.

Организаторы пригласили к участию пространства с различными организационными структурами, формами финансирования и программной политикой в надежде, что этот опыт может быть интересен и полезен в местном контексте. Выбранный фокус делает проект важным не только для профессионального сообщества, но и для широкой публики, так как в современных экономических и политических условиях вопросы самоорганизации общества становятся все более актуальными в самых разных сферах социальной жизни.



