ММОМА и Гёте-Институт в Москве запускают совместный проект© ММОМА
15 декабря в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) откроется совместный проект ММОМА и Гёте-Института в Москве «Формы художественной жизни», осмысляющий изменения в современном искусстве и его структурах в Германии и России.
До конца 2018 года один из этажей Образовательного центра в Ермолаевском переулке, 17 станет своего рода лабораторией для выставочной и исследовательской деятельности приглашенных участников — некоммерческих пространств из Германии Simultanhalle (Кельн), D21 (Лейпциг) и District (Берлин).
Каждое из пространств по очереди представит свою программу, созданную на пересечении основных принципов и тем своей деятельности и проведенного в Москве исследования, диалога с московскими художниками и теоретиками.
Участники проекта «Формы художественной жизни» представят не классические выставочные проекты, а подвижные, развивающиеся во времени программы, включающие перформансы, кинопоказы и дискуссии. Проект позволит московской публике познакомиться как с конкретными независимыми художественными пространствами из разных регионов Германии, так и с самими принципами их работы и организации.
Сквозной темой всей программы станет вопрос самоорганизации в художественной сфере: возможные ее формы, вопросы финансирования, взаимодействия с другими акторами художественной среды.
Организаторы пригласили к участию пространства с различными организационными структурами, формами финансирования и программной политикой в надежде, что этот опыт может быть интересен и полезен в местном контексте. Выбранный фокус делает проект важным не только для профессионального сообщества, но и для широкой публики, так как в современных экономических и политических условиях вопросы самоорганизации общества становятся все более актуальными в самых разных сферах социальной жизни.
новости
19:30Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми»
17:43Лауреаты премии «Просветитель» примут участие в ярмарке non/fiction
16:30Образовательная программа Зимнего книжного фестиваля в Казани
15:36В Москве выступят Gorillaz
14:46Умар Джабраилов собирается основать в Грозном музей современного искусства
13:02На ярмарке non/fiction представят возрожденный альманах «Панорама искусств»
12:23Екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» выступит в Москве
11:13ММОМА и Гёте-Институт в Москве запускают совместный проект
Вчера
18:08В Екатеринбург едет Rag’n’Bone ManВсе новости