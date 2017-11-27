В Театре Сац поставили балет «Аэлита»

© Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац

1 и 2 декабря в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Натали Сац состоится премьера балета «Аэлита» на музыку Рейнгольда Глиэра по роману Алексея Толстого.

«Я ставлю романтический балет — с тоталитарно-плакатным содержанием, и всю историю с полетами на Марс воспринимаю отчасти как комикс про прекрасных обманутых людей, революционеров и мечтателей, которые поверили, что смогут изменить мир. У них не вышло. Но те пять дней, пока они думали, что всесильны и им подчиняется вселенная, — были прекрасны. Про этот период эйфории и будет мой спектакль», — приводит сайт театра слова хореографа-постановщика «Аэлиты» Кирилла Симонова.

Также над спектаклем работают музыкальный руководитель и дирижер Константин Хватынец, сценограф Эрнст Гейдебрехт, художник по костюмам Татьяна Ногинова, художник по свету Ирина Вторникова, художник-технолог Наталья Осмоловская, ассистент балетмейстера Максим Подшиваленко и помощник режиссера Наталья Врачева.

Главные партии репетируют Елена Князькова, Алевтина Касаткина, Елена Лыткина, Анна Маркова, Марина Окунева, Артур Баранов, Сергей Беломысов, Максим Павлов, Максим Подшиваленко, Иван Титов, Артур Геворгян, Дмитрий Круглов, Дмитрий Полухин и Олег Фомин.

В спектакле использованы фрагменты балета Глиэра «Красный мак» (1927) и его Концерта для арфы с оркестром (1938).







