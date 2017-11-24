Выставка Джока Стерджеса вернется в Центр фотографии имени братьев Люмьер

8 декабря в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве снова откроется выставка американского фотографа Джока Стерджеса, которая была закрыта прошлой осенью на фоне скандала с обвинениями в демонстрации детской порнографии.

Более года выставкой занимались следственные органы, сообщает Центр фотографии, и лишь недавно завершилась проверка, в результате которой «судебные эксперты признали полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке».

Новая выставка называется «Без смущения 2.0». Помимо работ Стерджеса до 8 января 2018 года на ней «можно будет познакомиться с историей конфликта, выдержками из газет, фотографиями и видеосюжетами медиа, освещавших закрытие выставки, документами криминальной экспертизы и следствия».

Выставка «Без смущения», на которой демонстрировались 32 снимка семей нудистов из Франции, Северной Калифорнии и Ирландии, открылась 8 сентября 2016 года и должна была работать до 30 октября.

24 сентября блогер Елена Мироненко опубликовала пост, в котором выставка Стерджеса была названа «выставкой для педофилов», в тот же день уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сенатор Елена Мизулина обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения выставки.

После того, как 25 сентября вход в Центр фотографии блокировали члены общественной организации «Офицеров России», а активист движения SERB облил один из снимков мочой, руководство центра решило закрыть выставку.

«Эти фото были опубликованы во всем мире. И галереи и музеи по всему миру не увидели в них порнографии. Там просто ее нет», — пояснил Стерджес в интервью РЕН ТВ. «Его снимки — классика, которая сегодня воспринимается как консерватизм», — прокомментировала COLTA.RU директор Центра фотографии Наталья Григорьева. Она также рассказала, что ей начали приходить угрозы и оскорбления от незнакомых людей.

Через несколько дней глава «Офицеров России» Антон Цветков признал, что его ввела в заблуждение публикация блогера Мироненко, «разместившей в своем ЖЖ фотографии, которых не было на выставке». Тем не менее, в начале октября прокуратура начала проверку.



