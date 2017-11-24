В «Электротеатре Станиславский» пройдет литературно-театральный фестиваль

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С 1 по 3 декабря в «Электротеатре Станиславский» в Москве состоится Второй международный литературно-театральный фестиваль «Живое слово: Post-Babel Condition».

Первый фестиваль, прошедший год назад в «Электротеатре Станиславский», собрал двадцать авторов из десяти стран.

В этом году в фестивале «Живое слово: Post-Babel Condition» примут участие поэты и писатели из России, Франции, Швейцарии, Норвегии, Чехии и Китая, в том числе Людмила Улицкая, Сергей Гандлевский, Всеволод Емелин, победитель Французского слэма 2017 года Lord Myke Jam, классик норвежской литературы Ларс Соби Кристенсен, швейцарский драматург и перформер Герхард Майстер.

В программе театрально-поэтические перформансы, философский стендап, театрализованная читка пьесы Герхарда Майстера «Америка» и мастер-класс перформера Юрчка 1001.

«Главная цель фестиваля — передать зрителям творческую энергию мастеров слова. Создать возможность живого непосредственного общения. Если каждый из пришедших в Электротеатр найдет для себя хотя бы одного своего автора и проникнется его драйвом, мы будем считать, что цель достигнута», — говорит со-организатор фестиваля, поэт, драматург и перевочдик Святослав Городецкий.

Фестиваль проводится при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция», Французского Института в России и норвежского фонда NORLA











