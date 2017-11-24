На выставке в ГМИИ объединят передвижников и импрессионистов

Эдуард Мане. Кабачок. 1878–1879 © Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

29 ноября в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве откроется выставка «Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век».

В едином выставочном пространстве в главном здании ГМИИ будут представлены произведения русских и французских художников XIX–XX веков — передвижников и импрессионистов — Валентина Серова, Ильи Репина, Владимира Маковского, Алексея Саврасова, Николая Ярошенко, Эдуарда Мане, Клода Моне, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара и других.

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, экспозиция, подготовленная при участии Государственной Третьяковской галереи к XXXVII Международному музыкальному фестивалю «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в ГМИИ, является продолжением многолетней выставочной стратегии музея, основанной на диалоге между западным и русским искусством.

Автор идеи и проекта — президент ГМИИ Ирина Антонова.

Выставка «Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век» в ГМИИ продлится до 24 февраля 2018 года.























