«Эксмо» представило новое издательство литературы non-fiction

© ЭКСМО-АСТ

Издательская группа «Эксмо-АСТ» провела ребрендинг издательства «Эксмо Non-Fiction». Теперь литературу non-fiction будет выпускать новое издательство под названием «Бомбора».

В ребрендинг, который затронет все аспекты деятельности издательства, планируется инвестировать около 500 тысяч долларов в ближайшие несколько лет, сообщает пресс-служба «Эксмо-АСТ».

Выступая на презентации нового бренда, президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, отметил, что за десять лет на рынке «Эксмо Non-Fiction» превратилось в крупнейшее non-fiction издательство в Восточной Европе, а в России оно сейчас выпускает каждую третью книгу в сегменте прикладной литературы и «работает практически со всеми ведущими российскими non-fiction авторами».

По словам главы «Эксмо-АСТ», за этот период объем прикладной литературы вырос в десять раз и будет продолжать расти в ближайшем будущем. «У нас есть амбиции и желание выйти на европейский и американский рынки», — добавил Новиков.

«Мы сейчас активно строим инфраструктуру, продаем права. За этот год права были проданы более чем в тридцати странах мира», — рассказал на презентации директор редакции «Эксмо Non-Fiction» Евгений Капьев.

Он также пояснил, что «"Бомбора" — это термин из серфинга, означающий самую большую волну».















