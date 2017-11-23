В московских музеях появится бесплатный Wi-Fi© kudamoscow.ru
До конца 2018 года 12 парков, 70 музеев и 151 культурный центр Москвы будут оснащены бесплатными точками доступа к беспроводному интернету.
Как сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы, часть оборудования подключат уже в этом году: до конца декабря более 400 точек доступа появятся в 78 культурных центрах и еще около 50 — в пяти парках.
Бесплатный Wi-Fi будет работать в Воронцовском парке и парке «Фили», ландшафтном парке «Митино», в парках «Садовники» и «Северное Тушино». Всего в 12 зонах отдыха установят более 200 точек доступа.
Также беспроводным интернетом смогут пользоваться посетители Московского музея современного искусства, Мемориального музея космонавтики, музейно-выставочного объединения «Манеж», Культурного центра ЗИЛ и культурного центра «Стимул».
«На каждой городской территории специалисты определяют оптимальные места для установки точек доступа к Wi-Fi, — пояснили в департаменте информационных технологий Москвы. — Они обеспечат пользователям устойчивый сигнал в радиусе до 50 м, а переключение между ними не потребует повторной авторизации».
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