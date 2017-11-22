Проект «Удел человеческий» представит выставку «Дом с привидениями»

Фернандо Санчес Кастильо. В Чикаго от сердечного приступа умер богатый кот. 2013 © ГЦСИ-РОСИЗО

С 1 декабря по 28 января в Фонде культуры «Екатерина» в Москве в рамках третьей сессии проекта «Удел человеческий», инициированного Государственным центром современного искусства (ГЦСИ), пройдет выставка «Дом с привидениями».

Междисциплинарный проект «Удел человеческий» проводится на крупнейших музейных площадках Москвы с 2015 года. Выставки проекта становятся отправными точками для обсуждений и анализа в ходе симпозиумов и лекционно-дискуссионных программ, проект сопровождают видеопоказы, поэтические чтения и перформансы. Цель проекта — стать объединяющей платформой для художественного осмысления самых острых проблем современного мира и вызовов нашей драматической эпохи.

Проект проект «Удел человеческий» состоит из семи разделов (сессий), каждый из которых включает в себя выставку, симпозиум и лекционно-дискуссионную программу. Первая сессия проекта, «Границы человеческого», состоялась в ГЦСИ, вторая сессия, «Человек и "другие"», — в Московском музее современного искусства (ММОМА).

Тема третьей сессии проекта — «Время и смыслы».

В выставке «Дом с привидениями» участвуют 16 художников из России, Албании, Израиля, Италии, Ливана, Литвы, Польши, Тайваня, Франции, Хорватии, Швеции, Эстонии и ЮАР. Выставка обращается к проблемам памяти и травмы, забвения и знания. Интернациональный состав участников способствует возникновению сложной палитры интерпретаций проблемы личной и исторической памяти.

Также в рамках третьей сесии «Удела человеческого» 1–2 декабря в Малом зале ГЦСИ пройдет симпозиум «Время и смыслы» с участием философов, антропологов, социологов, историков и искусствоведов.

На протяжении всего времени работы выставки будет разворачивается лекционно-дискуссионная программа. В качестве промежуточного итога реализации долгосрочного междисциплинарного проекта «Удел человеческий» к закрытию третьей сессии готовится сборник статей с избранными материалами по всем трем прошедшим этапам проекта.

Соорганизаторы проекта: ГЦСИ в составе РОСИЗО, ММОМА, Еврейский музей и центр толерантности, партнер третьей сессии проекта и площадка проведения выставки — Фонд культуры «Екатерина». Художественный руководитель проекта и куратор выставки «Дом с привидениями» — Виктор Мизиано.

Третья сессия проекта «Удел человеческий» реализуется при поддержке Гёте-Института в Москве, Итальянского института культуры в Москве и Посольства Литовской республики в РФ



