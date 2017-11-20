ВМДПНИ покажет выставку «Система дизайна в СССР»

© Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

22 ноября в Центре моды и дизайна D3 – новом арт-пространстве Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) в Москве – откроется ретроспективная выставка «Система дизайна в СССР».

Центр моды и дизайна D3 расположится в левом крыле музея и объединит выставочные залы, лекторий и помещения для мастер-классов. Также в новом пространстве появятся кафе и сувенирный магазин.

«Система дизайна в СССР» — первая в современной России выставка, которая покажет систему советского дизайна 1960-х — 1980-х годов в целом, расскажет о деятельности всех институтов, конструкторских бюро и дизайн-служб на заводах и фабриках, которые отвечали за то, что будут носить советские женщины, как будут выглядеть советские фотоаппараты, холодильники, игрушки, кресла, часы, телефоны.

На выставке будет представлено более 500 экспонатов: мебель, посуда, одежда, книги, чертежи, плакаты, открытки, альбомы, этикетки, созданные на таких предприятиях, как «Зенит», ЗИЛ, ВАЗ, ЛОМО и многих других, а также архивные материалы (фото, видеохроника, рукописи, автографы).

В экспозицию войдут предметы из собрания ВМДПНИ, Московского музея дизайна, частных коллекций, а также фотографии из архива МИА «Россия сегодня».

Куратор выставки — директор Московского музея дизайна Александра Санькова, сокуратор — Ольга Дружинина.

Выставка «Система дизайна в СССР» будет работать до 12 января 2018 года ежедневно с 12:00 до 21:00, вход свободный.



