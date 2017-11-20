В Москве выступят The Thing© Peter Gannushkin
28 и 29 ноября в московском Культурном центре «Дом» пройдут концерты с участием шведско-норвежского фриджазового трио The Thing.
В состав The Thing входят саксофонист Матс Густафсон (Швеция), басист Ингебригт Хокер Флатен (Норвегия) и барабанщик Пол Нильсен-Лав (Норвегия).
Как сообщает сайт «Дома», «The Thing существуют вне жанровых и временных рамок, что постоянно подчеркивают в интервью; могут говорить практически на любом музыкальном языке — собственно джазовом (от Эллингтона и Колтрейна до Коулмэна и Черри), рóковом (в их арсенале гараж-рок, краут-рок, нойз-рок да и старый-но-недобрый хард-рок), экспериментально-электронном и неидиоматически-импровизационном; создают новые смыслы и жонглируют ими с гуттаперчевой легкостью».
The Thing выступят на сцене «Дома» 28 ноября.
На концерте 29 ноября к Ингебригту Хокер Флатену и Полу Нильссен-Лаву присоединятся саксофонист Антон Пономарев и басист Дмитрий Лапшин из российского джаз-панк трио «БРОМ».
Концерты проводятся при поддержке посольств Норвегии и Швеции в России
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