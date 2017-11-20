Бруно Марс стал артистом года по версии АМА

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19 ноября в Лос-Анджелесе прошла 45-я церемония вручения премии American Music Awards (АМА). В главной номинации, «Артист года», премию получил музыкант и продюсер Бруно Марс.

На звание артиса года также были номинированы The Chainsmokers, Дрейк, Кендрик Ламар и Эд Ширан.

Бруно Марс, в этом году претендовавший на АМА в восьми номинациях, победил еще в шести: «Видео года» («That's What I Like», «Лучшая песня, соул/R'n'B» («That's What I Like»), «Лучший артист — поп/рок», «Лучший артист, соул/R'n'B», а его пластинка «24K Magic» была признана лучшей в категориях «Поп/рок» и «Соул/R'n'B».

Лучшими исполнителями в категории «Поп-рок» также признаны Леди Гага и Imagine Dragons, в категории «Рэп/хип-хоп» — Дрейк и Бейонсе, в категории «Альтернативный рок» — Linkin Park.

Премию лучшему молодому артисту получил Найл Хоран, лучшей поп/рок-песней года признана «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера. В номинации «Тур года» награждены Coldplay, почетную награду за вклад в музыкальную индустрию получила Дайана Росс.

Полный список лауреатов и номинантов премии American Music Awards 2017 года опубликован на ее сайте.

Премия АМА существует с 1973 года. В отличие от лауреатов премии «Грэмми», которых выбирают профессионалы, победители АМА определяются по результатам народного онлайн-голосования.







