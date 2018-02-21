ТНТ перестанет показывать иностранное кино

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С 20 ноября телеканал ТНТ полностью перейдет на российский контент, отказавшись от показа кинопродукции иностранного производства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Артура Джанибекяна, руководителя субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и генерального директор телеканала ТНТ.

«Сегодня особый день, когда мы это сделали и объявляем об уникальном событии в жизни российского телевидения, а именно, ТНТ — единственный телеканал, который может позволить себе ставить в эфир эксклюзивные премьеры исключительно собственного производства каждый день недели», — заявил Джанибекян.

Это решение он объяснил стремлением избежать зависимоси от курса валют и других внешнеэкономических факторов, влияющих на экономику закупок зарубежного контента.

«Мы не привязаны к пакетным покупкам, не зависим от ограничений по числу и периодам показов, а, главное, мы абсолютно не зависим по правам от разнообразных зарубежных структур — и у них нет возможности выкручивать нам руки», — рассказал гендиректор ТНТ.

«Пока наши конкуренты показывают американские фильмы, мы создаем самый востребованный и качественный контент. По сути, мы конкурируем не с российскими телеканалами, а с мировыми мейджорами», — пояснил он, добавив, что теперь сетка прайм-тайма будет заполнена «собственными оригинальными продуктами».



