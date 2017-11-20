Внук Прокофьева представит в Москве свой концерт для диджея с оркестром© BBC
4 декабря на концерте серии SOUND UP в московском Доме Союзов внук Сергея Прокофьева, британский композитор, диджей, продюсер и куратор Габриэль Прокофьев представит свое самое известное сочинение – Concerto for Turntables.
Габриэль Прокофьев «с легкостью соединяет академические традиции и последние нововведения хип-хопа и танцевальной электроники, идет в музыке таким путем, на котором у него практически нет конкурентов», сообщают организаторы концерта.
Среди произведений композитора семь симфонических концертов, камерная и вокальная музыка, оркестровый ремикс Девятой симфонии Бетховена и полнометражные работы для кино, театра и балета. Его музыку исполняли ведущие оркестры мира, знаменитые дирижеры и звездные солисты.
Concerto for Turntables — главный пункт программы избранных сочинений Габриэля Прокофьева, которую представит в декабре SOUND UP. Мировая премьера концерта для оркестра и диджея-тернтейблиста состоялась в 2011 году на фестивале BBC Proms в исполнении DJ Switch и Лондонского симфонического молодежного оркестра под управлением Владимира Юровского.
На московской премьере Concerto for Turntables исполнят культовый российский хип-хоп диджей DJ Tactics и ансамбль «Студия новой музыки» под управлением Станислава Малышева.
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