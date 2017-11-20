Всеволод Лисовский прочитает в ИГУМО лекцию о современном театре

© DOCA-talk

23 ноября на факультете дизайна Института гуманитарного образования и информационных технологий (ИГУМО) в Москве состоится лекция идеолога и руководителя «Театра.doс» Всеволода Лисовского «Всё, без чего можно спокойно обойтись в жизни, в искусстве и в современном театре».

Лекция входит в программу «DOCA-talk» — серии открытых лекций в рамках подготовки к фестивалю Days of Contemporary Art 2018.

Начало в 13:00, вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Режиссер, телепродюсер и сценарист Всеволод Лисовский с 1988 года входил в ростовское товарищество «Искусство или смерть», с 2011 года ставит экспериментальные спектакли в Москве, называет себя «комиссаром» «Театра.doc».

Всеволод Лисовский: «Если после спектакля зритель не задает вопроса "А что, это тоже театр?", значит это был не современный театр. Одна из основных стратегий в современном театре — взять структуру традиционного спектакля и что-нибудь из нее ампутировать. Вот об этих ампутациях и будем говорить».

После лекции Всеволод Лисовский ответит на вопросы аудитории.















