Всеволод Лисовский прочитает в ИГУМО лекцию о современном театре© DOCA-talk
23 ноября на факультете дизайна Института гуманитарного образования и информационных технологий (ИГУМО) в Москве состоится лекция идеолога и руководителя «Театра.doс» Всеволода Лисовского «Всё, без чего можно спокойно обойтись в жизни, в искусстве и в современном театре».
Лекция входит в программу «DOCA-talk» — серии открытых лекций в рамках подготовки к фестивалю Days of Contemporary Art 2018.
Начало в 13:00, вход свободный, необходима предварительная регистрация.
Режиссер, телепродюсер и сценарист Всеволод Лисовский с 1988 года входил в ростовское товарищество «Искусство или смерть», с 2011 года ставит экспериментальные спектакли в Москве, называет себя «комиссаром» «Театра.doc».
Всеволод Лисовский: «Если после спектакля зритель не задает вопроса "А что, это тоже театр?", значит это был не современный театр. Одна из основных стратегий в современном театре — взять структуру традиционного спектакля и что-нибудь из нее ампутировать. Вот об этих ампутациях и будем говорить».
После лекции Всеволод Лисовский ответит на вопросы аудитории.
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