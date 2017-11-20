Дмитрий Богачев уходит из «Стейдж Энтертейнмент»

Продюсер Дмитрий Богачев решил оставить должность генерального директора российского отделения театральной компании «Стейдж Энтертейнмент».

О своем решении он сообщил 16 ноября на внеплановом собрании коллектива компании, сообщает musicals.ru. Каких-либо официальных комментариев в связи с отставкой гендиректора пока не последовало.

Дмитрий Богачев — основатель и бессменный руководитель российского отделения «Стейдж Энтертейнмент».

Основанная в 1998 году компания «Стейдж Энтертейнмент» занимается постановкой и прокатом мюзиклов, постановкой массовых театрализованных представлений, драматических спектаклей, ледовых шоу и концертов.

Головной офис «Стейдж Энтертейнмент» находится в Амстердаме, за пределами Нидерландов она также управляет театрами в Германии, Испании, Франции и Италии.

В России компания работает с 2004 года, с 2005 года арендует «Театр МДМ» (Московский дворец молодежи).

За 13 лет работы компания представила в России мюзиклы «Cats», «Mamma Mia!», «Красавица и Чудовище», «Zorro», «Звуки музыки», «Русалочка», «Chicago», «Призрак оперы», «Поющие под дождем», «Золушка» и «Бал вампиров», а также собственные ледовые и арена-шоу «Щелкунчик», «Снежная королева», «Спящая красавица», «Три мушкетера», «Волшебник страны Oз». Постановки компании были награждены премиями «Золотая маска», «Музыкальное сердце театра», Effie и «Стиль года».



