Маша Гессен получила National Book Аward за книгу о России

В Нью-Йорке состоялась 68-я церемония вручения ежегодной Национальной книжной премии США (National Book Аward). В номинации «Нон-фикшн» премию получила журналистка и писательница Маша Гессен за книгу «Будущее – это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» (The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia).

Список лауреатов и номинантов Национальной книжной премии опубликован на ее сайте.

«Я не могла себе представить, что книга о России когда-нибудь попадет в лонг-лист или в шорт-лист Национальной книжной премии, но, как мы видим, ситуация изменилась», — сказала Маша Гессен, получая награду.

В номинации «Художественная литература» победила Джесмин Уорд, она награждена за роман «Пой, непогребенный, пой» (Sing, Unburied, Sing). Как отмечает The Guardian, для 40-летней писательницы это уже вторая Национальная книжная премия — первую она получила в 2011 году за роман «Спасти кости» (Salvage the Bones).

Лучшим в номинации «Поэзия» признан сборник стихов Фрэнка Бидарта («Half-light: Collected Poems 1965–2016»), в номинации «Детская литература» премия присуждена Робин Бенуэй за книгу «Далеко от дерева» (Far from the Tree).