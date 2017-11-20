Фильм Алексея Федорченко покажут на Роттердамском кинофестивале© SAGa Film Company
На 47-м Международном Роттердамском кинофестивале, который пройдет с 24 января пл 4 февраля 2018 года, состоится европейская премьера рабочей версии фильма российского режиссера Алексея Федорченко «Война Анны».
По информации на сайте Роттердамского кинофестиваля, картина Федорченко отобрана в секцию «Голоса» (Voices).
«Война Анны» рассказывает историю 6-летней еврейской девочки, выжившей в годы Холокоста.
Вся ее семья погибает во время массового расстрела, она чудом остается в живых благодаря тому, что мать закрыла ее собой. Несколько лет она провела, прячась в нерабочем камине в комендатуре, наблюдая из своего укрытия за проходящей мимо жизнью, пока деревню не освободили от нацистов.
В этих нечеловеческих условиях Анне удается не только выжить, но и сохранить в себе человека, благодаря воспоминаниям о сметенной войной жизни, основам культуры, которые ей передали родители, и одному другу, спасшему ее от одиночества.
Главную роль в картине сыграла 6-летняя актриса-дебютантка Марта Козлова, над звуком работает номинант на премию «Оскар», лауреат Каннского фестиваля и премии «Сезар» Венсан Арнарди («Амели», «Город потерянных детей», «Три цвета: Красный», «Александр» и другие).
Как сообщают продюсеры, фильм уже получил множество положительных отзывов от отборщиков фестивалей, критиков, журналистов и актеров, которые посмотрели рабочую версию.
Фильм снят без государственной поддержки на средства его авторов и нескольких частных лиц, а также вклад фонда «Генезис». 20 ноября создатели «Войны Анны» запускают краудфандинговую кампанию для завершения картины.
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