Нил Янг выложит всю свою музыку в интернет© neilyoungarchives.com
1 декабря канадский певец, гитарист и автор песен Нил Янг откроет онлайн-архив своих записей.
«Мой архив, — написал музыкант в фейсбуке, — это место, куда каждый сможет прийти, чтобы послушать любую из когда-либо записанных мною песен в самом высоком качестве, которое способен обеспечить его компьютер».
Первое время пользование архивом будет бесплатным. В сообщении на сайте neilyoungarchives.com говорится, что для воспроизведения аудиозаписей будет использоваться высококачественный стриминговый сервис Xstream Music.
В тот же день, 1 декабря, выйдет новый сольный студийный альбом Нила Янга «The Visitor», который станет 39-м в дискографии двукратного обладателя «Грэмми» и члена Зала славы рок-н-ролла.
В онлайн-архиве творчество музыканта будет представлено в виде иллюстрированной временной шкалы со всеми его записями. Также на сайте neilyoungarchives.com будут доступны многочисленные документы, фото- и видеоматериалы.
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