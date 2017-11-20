Нил Янг выложит всю свою музыку в интернет

1 декабря канадский певец, гитарист и автор песен Нил Янг откроет онлайн-архив своих записей.

«Мой архив, — написал музыкант в фейсбуке, — это место, куда каждый сможет прийти, чтобы послушать любую из когда-либо записанных мною песен в самом высоком качестве, которое способен обеспечить его компьютер».

Первое время пользование архивом будет бесплатным. В сообщении на сайте neilyoungarchives.com говорится, что для воспроизведения аудиозаписей будет использоваться высококачественный стриминговый сервис Xstream Music.

В тот же день, 1 декабря, выйдет новый сольный студийный альбом Нила Янга «The Visitor», который станет 39-м в дискографии двукратного обладателя «Грэмми» и члена Зала славы рок-н-ролла.

В онлайн-архиве творчество музыканта будет представлено в виде иллюстрированной временной шкалы со всеми его записями. Также на сайте neilyoungarchives.com будут доступны многочисленные документы, фото- и видеоматериалы.



















