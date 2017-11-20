Картина да Винчи установила мировой аукционный рекорд

15 ноября на торгах Christie's в Нью-Йорке был установлен рекорд стоимости произведения искусства, когда-либо проданного на аукционе: картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» ушла с молотка за $450,3 млн долларов.

Как сообщает сайт Christie's, написанная около 1500 года картина долгое время считалась копией, в 1958 году она была продана на аукционе Sotheby's за 45 фунтов.

Лишь несколько лет назад исследователям удалось установить, что автором «Спасителя мира» действительно был да Винчи, из живописных работ которого до нас дошло менее двадцати.

С 2013 года картина принадлежала российскому предпринимателю Дмитрию Рыболовлеву, который купил ее за $127,5 млн, отмечает «Интерфакс». Имя нового владельца не разглашается.

Предыдущий аукционный рекорд стоимости произведения искусства был установлен весной 2015 года. Тогда на нью-йоркских торгах Christie's бывший премьер-министр Катара купил картину Пикассо из серии «Алжирские женщины» («Версия О» 1955 года) за $179,4 млн.



























