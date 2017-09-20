Объявлена конкурсная программа фестиваля «360°»

Кадр из фильма «AlphaGo» © Tribeca Film Festival

Девять документальных фильмов будут представлены в конкурсной программе VII Международного фестиваля кино о науке и технологиях «360°», который с 20 по 29 октября проведут в Москве Политехнический музей и агентство Beat Films.

На открытии фестиваля «360°» будет показан фильм «AlphaGo» десятикратного лауреата премии «Эмми» Грега Коса, рассказывающий о противостоянии человеческого разума и искусственного интеллекта. Показ впервые в истории фестиваля будет адаптирован для слабовидящих с помощью тифлокомментирования.

В конкурсной программе участвуют еще восемь фильмов — номинантов и призеров международных кинофестивалей, таких как Sundance и Tribeca:

«Amateurs in Space» (Дания, 2016) — история двух друзей-инженеров, которые шесть лет строят ракету, чтобы исполнитьдетскую мечту о полете в космос;

«Chasing Coral» (США, 2017) — корралловые рифы на грани исчезновения в объективе фотографов и режиссеров, ученых и дайверов;

«The Farthest» (Ирландия, 2017) — фильм об американских космических аппаратах «Вояджер»;

«Food Evolution» (США, 2016) — фильм дает научные ответы на вопросы о том, как выглядит будущее еды и такли опасны ГМО, как заявляют об этом люди, пишущие «Без ГМО» на упаковке;

«Let There Be Light» (Канада, 2017) — история ученых, которые пытаются создать искусственное солнце на Земле;

«Photon» (Польша, 2016), — путешествие по невидимым глазу измерениям, которое расскажет о самых больших загадках Вселенной;

«Pre-crime» (Германия, 2017) — документальный триллер о техноологиях слежения, помогающих предотвращать преступления;

«Unseen Enemy» (США, 2017) — фильм о том, откуда берутся вирусы и какую опасность они представляют.

Площадками фестиваля в этом году станут кинотеатр «Каро 11 Октябрь», Центр документального кино, Мультимедиа Арт Музей, «Яндекс» и Библиотека имени Ленина.

Помимо кинопоказов в программу войдут дискуссии с участием ученых, экспертов и популяризаторов науки и выступления киноут-спикеров — всемирно известных визионеров из мира науки и технологий из мира науки и технологий. Полностью программа будет объявлена 27 сентября.

Генеральный партнер фестиваля «360°» — Сбербанк



