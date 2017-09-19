«Искусство кино» запускает «Синематеку»

© Синематека: Искусство Кино / Facebook

Сегодня, 19 сентября, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин объявил о запуске проекта «Синематека» – цикла кинопоказов и лекций, организованных «Искусством кино».

«Идея крайне проста: это мобильная синематека, не имеющая постоянного помещения (с этими помещениями в России-матушке все равно постоянно какая-то беда). У нас есть программы, фильмы и лекторы. Со всем этим мы будем путешествовать по всей стране», — сообщает Антон Долин.

Согласно информации на сайте «Искусства кино», в блок «Синематека Искусство кино – 1» вошли фильмы «Зеркало» Андрея Тарковского и «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера.

Показы пройдут 13 и 14 октября в Москве (кинотеатр «Октябрь») и 21 и 22 октября в Петербурге (Киноцентр «Родина»). Перед каждым сеансом с лекцией выступит Антон Долин.

«Со временем надеемся показывать и более оригинальные, редкие, странные программы. И географию будем расширять, и список лекторов», — пишет главред «Искусства кино».

Проект осуществляется при поддержке ФГУП Киноконцерн «Мосфильм»







