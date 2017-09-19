Философский клуб для подростков откроется в Москве

© Kafka & his Kind / Facebook

В октябре в Москве начнет работу философский клуб для подростков 13-18 лет «Kafka and his Kind» – дискуссионная площадка, пространство, в котором подростки смогут быть услышанными и получат возможность приобрести навыки аналитического и структурного мышления.

«Умение анализировать и систематизировать информацию — это залог эффективного обучения и профессионального роста. Задавая основные вопросы мироздания, философия веками являлась базовой дисциплиной для развития этих навыков. Именно поэтому мы решили построить весь наш курс вокруг обсуждения фундаментальных философских вопросов, которые человек в той или иной форме задавал себе на протяжении всей своей истории», — говорит автор проекта «Kafka and his Kind», адвокат, кандидат философских наук, независимый эксперт при Министерстве юстиции России Максим Крупский.

Полный курс состоит из девяти блоков, каждый из которых посвящен одной проблеме — Человек, Бог, Общество, Государство, Право, Свобода, Смерть, Сверхчеловек, Космос.

Один блок включает в себя четыре занятия и занимает один месяц. Занятия проходят по выходным — в субботу или воскресенье. Три из четырех занятий ведут Максим Крупский и соавтор проекта, историк, переводчик, эксперт в сфере международных отношений Дина Куркова, а одно занятие представляет собой лекцию приглашенного эксперта по заданной проблеме.

Среди них антрополог Станислав Дробышевский, искусствовед Илья Боровиков, этнолог Дмитрий Опарин, адвокат Мари Давтян, историк Сергей Лукашевский, научный журналист Андрей Константинов, химик и тренер российской сборной к Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров Максим Каркешкин.

Занятия строятся следующим образом:

Первая встреча — вводная лекция + работа с источниками (текстами), анализ и обсуждение

Вторая встреча — лекция приглашенного эксперта

Третья встреча — тренинг по написанию эссе

Четвертая встреча — финальное обсуждение проблемы блока

Адрес клуба: 4-й Самотечный переулок, д. 9 (метро «Достоевская»).



