В Россию едет Йозеф ван Виссем© mvkozmenko / Instagram
В октябре в Петербурге и Москве пройдут концерты нидерландского авангардного композитора и лютниста Йозефа ван Виссема.
На счету Йозефа ван Виссема полтора десятка сольных альбомов и множество совместных проектов, в том числе с участием Джима Джармуша, Гэри Лукаса, Маурицио Бьянки и Тильды Суинтон.
Обладатель приза Каннского фестиваля 2014 года за лучший саундтрек (к фильму Джармуша «Выживут только любовники») выступит в России с группой Jack Wood и представит публике свой новый альбом «Nobody living can ever make me turn back», релиз которого назначен на 10 ноября.
Петербургский концерт состоится 12 октября в Музее современного искусства «Эрарта», московский — 13 октября в Центральном доме художника.
Билеты продаются на сайте wissem.ru.
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