В параллельной программе Московской биеннале пройдет выставка «Оргия вещей»

Игорь Шуклин. Положение вещей. 2017 © Игорь Шуклин

20 сентября в мастерской Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина откроется выставка «Оргия вещей», которая входит в параллельную программу 7-й Московской международной биеннале современного искусства.

Повсюду нас окружают вещи: товары, изделия, артефакты, объекты. Если капитализм превращает вещь в товар, то искусство переводит вещь из утилитарного контекста в эстетический. Оно показывает нам вещь как что-то выпадающее из режима практического использования. После Дюшана любая вещь может быть рассмотрена в современной системе искусства. Выставки превращаются в собрания вещей и порой напоминают супермаркеты. Попадая в экспозицию, вещь наделяется культурной ценностью, но теряет свою «вещественность».

С другой стороны, как только вещь произведена, она начинает взаимодействовать с другими вещами. Между вещами, число которых постоянно увеличивается, возникают уникальные, только им свойственные, связи. Вещи наполняют и переполняют мир, смешиваются, ломаются, угрожают. Связи между вещами можно усиливать. «Оргией вещей» мы называем максимально интенсивную связь между объектами. Вещи сами находят свое место, образуя сеть отношений, которая может исключать человека — производителя этих вещей. Внутри этой оргии вещи освобождаются от своего изначального предназначения, объекты искусства освобождаются от цели быть искусством. Мы предлагаем не просто «вернуться к вещам», а освободить их от предустановленных отношений с людьми и другими вещами и сделать это освобождение, этот праздник вещей, видимым.

Куратор выставки — Владимир Логутов, сокуратор — Илья Саморуков. Участники: Антон Бунденко, Александр Веревкин, Иван Горшков, Илья Гришаев, Александр Зайцев, Олег Захаркин, Анастасия Кизилова, Петр Кирюша, Денис Кошкарев, Анна Ротаенко, Кирилл Макаров, Роман Минаев, Алек Петук, Игорь Самолет, Андрей Сяйлев, Игорь Шуклин, Егор Федоричев, Влад Юрашко.

Выставка «Оргия вещей» в мастерской Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина продлится до 1 октября.



