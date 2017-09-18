Лучшие музыкальные спектакли со всей России покажут в Москве

Эндрю Лоуренс-Кинг © Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац

Более тридцати спектаклей из семи российских городов вошли в программу Второго Всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», который пройдет в Москве с 26 сентября по 3 ноября.

Площадками фестиваля станут Большой театр, Московский музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, «Новая опера», «Геликон-опера», Камерный музыкальный театр имени Б.А. Покровского и Московский детский музыкальный театр имени Н.И. Сац.

Свои спектакли в Москву привезут детский театр «Зазеркалье» (Петербург), передвижной камерный «Живой театр» (Екатеринбург), Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского, Алтайский театр музыкальной комедии (Барнаул), театр «Санктъ-Петербургъ опера» (Петербург), Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Леонарда Гатова, Бурятский театр оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова (Улан-Удэ) и Красноярский государственный театр оперы и балета.

Также в фестивале примут участие московские театры: Большой театр, «Новая опера», Театр под руководством Геннадия Чихачева, Театр имени Наталии Сац, «Геликон-опера», Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и Камерный музыкальный театр имени Б.А. Покровского.

Одним из главных событий фестиваля «Видеть музыку» в этом году станет мировая премьера реконструкции утраченной оперы Клаудио Монтеверди «Ариадна», воссозданной одним из ведущих европейских специалистов по музыке эпохи барокко Эндрю Лоуренсом-Кингом по либретто Оттавио Ринуччини и сохранившимся фрагментам музыки композитора. Премьера подготовлена участниками осенней сессии Академии старинной оперы Opera Omnia.

Помимо спектаклей в программе фестиваля режиссерские чтения, мастер-классы Академии старинной оперы Opera Omnia, лаборатория молодых композиторов и драматургов «КоOPERAция», конференция Ассоциации музыкальных театров и заключительный гала-концерт, который состоится 3 ноября в Бетховенском зале Большого театра.

Расписание фестиваля «Видеть музыку» приводится на сайте Ассоциации музыкальных театров России.



