Объявлена программа фестиваля Earlymusic

Объявлена программа фестиваля EarlymusicДебора Йорк© deborahyork.de
Майкл Чанс, Дебора Йорк, Эндрю Лоуренс-Кинг, Назар Кожухарь, Педро Мемельсдорф, Паоло Пандольфо и другие музыканты из разных стран выступят на XX Международном фестивале Earlymusic, который пройдет в Петербурге с 1 по 31 октября.
Откроет фестиваль в Эрмитажном театре премьера балета-аллегории «Союз Ветра и Моря», написанного шведским композитором Юханом Хельмихом Руманом по случаю коронации русского императора Петра II, в исполнении танцевального ансамбля «Барочный балет Анджолини» и ансамбля «Солисты Екатерины Великой» под руководством Андрея Решетина.
23 октября на сцене Академической капеллы состоится концерт с участием британских музыкантов Майкла Чанса (конратенор), Деборы Йорк (сопрано), Эндрю Лоуренса-Кинга (арфа) и московского ансамбля The Pocket Symphony под управлением Назара Кожухаря.
21 октября в Доме-музее Державина пройдет вечер, посвященный творчеству Александра Сумарокова (1717–1777). Помимо его стихов прозвучат арии из опер на либретто Сумарокова и песни на музыку политика, ученого и музыканта, сенатора Григория Теплова (1716–1779).
6 октября в Малом зале филармонии Педро Мемельсдорф и ансамбль Mala Punica (Италия)представят программу «Missa Cantilena», которая реконструирует итальянскую литургию рубежа XIV–XV веков, а 21 октября в Доме-музее Державина мастер виолы да гамба Паоло Пандольфо исполнит на своем инструменте виолончельные сюиты Баха.
Фестиваль завершит 31 октября в Яани Кирик молодой французский барочный ансамбль Nevermind. Квартет впервые выступит в России, в программе концерта музыка французского барокко.
Полностью расписание фестиваля Earlymusic опубликовано на его сайте.
Фестиваль проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга
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