Театр наций объявил планы на сезон

© Государственный Театр Наций

В сезоне 2017/2018 в Театре наций состоятся шесть премьер и начнется работа над двумя новыми постановками, среди которых спектакль Кирилла Серебренникова.

Об этом было объявлено 16 сентября на пресс-конференции в Новом пространстве Театра наций, в которой приняло участие руководство театра во главе с его художественным руководителем Евгением Мироновым.

Две премьеры будут представлены до конца 2017 года: мюзикл для семейного просмотра «Синяя синяя птица» в постановке режиссера и хореографа Олега Глушкова и спектакль Дмитрия Волкострелова «Пушечное мясо» по пьесе Павла Пряжко.

На 10-11 апреля 2018 года запланирована премьера спектакля Дмитрия Крымова «Му-му» по мотивам произведений Тургенева «Записки охотника» и «Муму». Также в планах театра премьеры спектакля по мотивам пьесы Гоголя «Игроки» в постановке Андрея Могучего и спектакля «Игра» по пьесе Энтони Шеффера в постановке Явора Гырдева (Болгария).

В конце сезона Театр наций приступит к двум новым постановкам: на Основной сцене Кирилл Серебренников начнет репетировать спектакль «Чайковский» по собственной сценической композиции, а на Малой сцене неоднократный лауреат Фестиваля театров малых городов Денис Бокурадзе приступит к работе над спектаклем по произведениям Сервантеса. Премьеры этих спектаклей состоятся уже в начале сезона 2018/2019.

К столетию революции 1917 года Театр наций продолжит проект «Утопии и трагедии», начатый в конце прошлого сезона спектаклем «Цирк» Максима Диденко.

12 октября состоится премьера художественного фильма Александра Шеина «ВМаяковский» с Юрием Колокольниковым, Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым, Михаилом Ефремовым и Людмилой Максаковой.

В конце октября в Новом пространстве Театра наций пройдет программа лекций и видеопоказов «Любимов 100», посвященная юбилею великого режиссера. Куратор программы — театральный критик Алла Шендерова.

В декабре в Новом пространстве состоится премьера экспериментального театрального проекта по «Красному колесу» Солженицына — пять спектаклей-эскизов, подготовленных молодыми режиссерами в сотрудничестве с молодыми драматургами. Куратор проекта — режиссер Талгат Баталов, участники — Степан Пектеев, Артем Терехин, Егор Матвеев, Сергей Чехов, художник Ольга Никитина, драматурги Полина Бородина, Дмитрий Богославский, Константин Стешик, Михаил Башкиров.

Темы второго сезона Нового пространства Театра наций — «Утопии. XXI век». В программу войдут десять крупных проектов современных российских и зарубежных междисциплинарных художников, среди которых будут оригинальные продукции Нового пространства и приглашенных участников.

Завершится сезон на Малой сцене Театра наций спектаклем режиссера Марата Гацалова по новой пьесе драматурга Михаила Дурненкова «Утопия», в которой тема власти прошлого над нашим сознанием и попыток человека смириться с ходом времени раскрывается в частной истории наших современников.

В гастрольных планах Театра наций на сезон 2017/2018 выступления в Ярославле, Минске, Риге, Дзержинске, Бухаресте, Воронеже, Норильске, Тюмени, Нижневартовске, Гонконге и Нью-Йорке.

XVI Фестиваль театров малых городов России пройдет весной 2018 года в городе Новороссийске Краснодарского края.



