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Британский Совет приглашает на семинар по музыкальной журналистике

News_detailed_pictureПол Лестер© Amazing Radio

До 18 сентября Британский Совет принимает заявки на участие в бесплатном семинаре, посвященном современной музыкальной журналистике.

К участию приглашаются начинающие журналисты и блогеры, авторы музыкальных каналов и пабликов в социальных сетях, условия подачи заявки приводятся на сайте Британского Совета.

Семинар пройдет с 26 по 29 сентября в рамках программы профессионального развития в области музыкального бизнеса Selector PRO 2017.

В программе лекции и презентации, групповые дискуссии, обсуждение реальных кейсов и актуальных вопросов с музыкальными экспертами. Семинар раскроет основные темы в области музыкальной журналистики, связанные с историей и глобальными современными трендами, ключевыми техниками, профессиональной этикой и принципами хорошего музыкального журналиста, способами выживать и развиваться в современных условиях.

Ведущий — британский журналист, радиоведущий, писатель и музыкальный критик Пол Лестер, постоянный автор The Guardian, Q, Record Collecto, преподаватель журналистики в Британском и Ирландском институте современной музыки (BIMM).

Семинар проводится совместно с «Афишей Daily»

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