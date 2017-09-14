Камерный оркестр Тарусы представит музыкальный портрет Бетховена

17 сентября в тарусском Доме литераторов Камерный оркестр Тарусы продолжит цикл «Музыкальные портреты» концертом, посвященным творчеству Людвига ван Бетховена.

Ранее в цикле были представлены портреты Моцарта, Шуберта и Глинки. Помимо произведений Бетховена на концерте 17 сентября прозвучат сочинения Гайдна.

Камерный оркестр Тарусы выступит под управлением дирижера и композитора Ивана Великанова — лауреата международных конкурсов, организатора и художественного руководителя международного фестиваля музыки и танца эпохи Возрождения La Renaissance, основателя первого в России ансамбля старинных духовых инструментов Alta Capella.

В 2014 году Иван Великанов основал Камерный оркестр Тарусы и стал его художественным руководителем. В репертуаре оркестра музыка XVIII–XX веков, исполняемая в аутентичной манере на исторических инструментах.

Также в концерте примут участие молодые музыканты Дмитрий Синьковский (скрипка), Евгений Румянцев (виолончель) и Максим Емельянычев (фортепиано).











