«Студия новой музыки» даст серию концертов к столетию революции

18 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории ансамбль «Студия новой музыки» откроет концертный цикл «Красное колесо», посвященный столетию Октябрьской революции.

Цикл представит практически полный спектр советской камерно-оркестровой музыки послереволюционного периода, причем, как сообщают организаторы, ни одно из сочинений программ «Красного колеса» не входит в репертуар российских исполнителей.

На четырех концертах в Рахманиновском зале — 18 сентября, 11 октября, 2 ноября и 3 декабря — в исполнении «Студии новой музыки» прозвучат произведения Николая Рославца, Гавриила Попова, Александра Мосолова, Всеволода Задерацкого, Леонида Половинкина, Иосифа Шиллингера, Владимира Щербачева, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Армана Гущяна, Алексея Сысоева, Александра Вустина, Александра Кайзера, Алексея Животова.

Полностью программа концертов цикла опубликована на сайте ансамбля «Студия новой музыки».

«Мне кажется, этот цикл станет важным событием в концертной жизни Москвы, — говорит художественный руководитель проекта, профессор Московской консерватории Владимир Тарнопольский. — Это результат многолетнего научного и творческого исследования и селекции огромного количества музыкальных событий революционного периода. Никогда еще музыкальная панорама того времени не была представлена так широко, во всех своих противоречиях и в то же время — так целостно».



