Дом-музей Цветаевой запускает новый лекционный цикл© Дом-музей Марины Цветаевой
16 сентября в Доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке в Москве начнется новый цикл «Бесед в цветаевском доме».
Цикл под общим названием «Тебе — через сто лет» расскажет о восприятии творчества Марины Цветаевой читателями и критиками — от первой публикации до наших дней.
Откроет цикл лекция «Фальцет времени», посвященная прижизненному реноме поэта — хвале и хуле, славе и безвестности, клановым интересам и уникальным прозрениям.
Лекцию прочитает руководитель экспозиционно-выставочного отдела Дома-музея Марины Цветаевой Наталья Шаинян.
Вторая лекция, «А быть или нет стихам на Руси», пройдет 30 сентября.
Cтарший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Галина Данильева рассмотрит период с 1941 по 1961 год — от забвения к возвращению, от гибели поэта до выхода первого поэтического сборника во время «оттепели». Лектор расскажет о том, как читали Цветаеву, которую 40 лет не публиковали на родине, кто боролся за возвращение ее поэзии читателю, что из ее наследия открыло современникам русское зарубежье.
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