Дом-музей Цветаевой запускает новый лекционный цикл

© Дом-музей Марины Цветаевой

16 сентября в Доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке в Москве начнется новый цикл «Бесед в цветаевском доме».

Цикл под общим названием «Тебе — через сто лет» расскажет о восприятии творчества Марины Цветаевой читателями и критиками — от первой публикации до наших дней.

Откроет цикл лекция «Фальцет времени», посвященная прижизненному реноме поэта — хвале и хуле, славе и безвестности, клановым интересам и уникальным прозрениям.

Лекцию прочитает руководитель экспозиционно-выставочного отдела Дома-музея Марины Цветаевой Наталья Шаинян.

Вторая лекция, «А быть или нет стихам на Руси», пройдет 30 сентября.

Cтарший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Галина Данильева рассмотрит период с 1941 по 1961 год — от забвения к возвращению, от гибели поэта до выхода первого поэтического сборника во время «оттепели». Лектор расскажет о том, как читали Цветаеву, которую 40 лет не публиковали на родине, кто боролся за возвращение ее поэзии читателю, что из ее наследия открыло современникам русское зарубежье.







