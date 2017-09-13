Открыта регистрация на участие в фестивале медленного чтения в Венеции

© «Эшколот»

До 25 сентября проект «Эшколот» принимает заявки на участие в XIV Фестивале медленного чтения «Шекспир в гетто: читаем Венецию справа налево», который пройдет в Венеции с 4 по 7 декабря.

Задача участников фестиваля — вместе с университетскими профессорами перечитать древние и современные книги в их исконном городском контексте, а также «перечитать» городской текст Венеции через призму еврейской литературы.

В программе тематические лекции, семинары, «полевые занятия» и культурные события под руководством преподавателей из Европейского университета в Санкт-Петербурге, Университета Хельсинки, Сорбонны и Университета Ка' Фоскари (Венеция).

Основные темы мини-курсов и лекций:

Шекспир в гетто: Шейлок возвращается в Венецию;

Рыцари на улицах гетто: идишская поэзия эпохи Ренессанса;

Цфат в Венеции: лурианская каббала на итальянской почве;

Русский мавр в Венеции: Иосиф Бродский и ориентализм;

Музыка венецианского гетто: еврейско-итальянские песни и танцы эпохи Ренессанса.

Проживание участников фестиваля, питание, учебная и культурная программа оплачиваются спонсорами.

Заявки принимаются от граждан любых стран, национальностей и вероисповеданий. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету.

Организаторы оставляют за собой право отбора участников на основании представленной информации и личного интервью. Окончательное подтверждение, а также информация о способе оплаты взноса будет разослана не позднее 1 октября.

Фестивали медленного чтения проекта «Эшколот» проводятся при поддержке Genesis Philanthropy Group и фонда Ави Хай



