В Москве пройдет выставка «Александр Лабас. Октябрь»

Александр Лабас. Октябрь в Петрограде, эскиз к картине. 1930 © Государственная Третьяковская галерея

1 октября в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) в Москве откроется выставка цикла графических и живописных работ Александра Лабаса «Октябрь», посвященного революции 1917 года.

Серия «Октябрь» занимает особое место не только в творчестве Александра Лабаса, но и вообще в истории советского искусства на эту тему, отмечают организаторы выставки. Работы этой серии всегда участвуют в крупных российских и зарубежных выставках на тему 1920-х — 1930-х годов.

«Матрос», «У стен Кремля», «Ночью в октябре», «Утро после боя» и другие произведения из коллекций Третьяковской галереи, Русского музея, Пушкинского музея и Фонда Лабаса будут представлены в ИРРИ до 10 декабря.

Для участия в выставке фонд Костромского художественного музея впервые покинет знаменитая картина Лабаса «Автопортрет на фоне картины "Октябрь 1928 год"».

«Всего на выставке будут представлены около 50 графических и живописных работ. Это одна из тех немногих выставок, которую нам предложили провести — идея принадлежала Ольге Бескиной-Лабас — племяннице художника и главе Фонда Лабаса. Это предложение пришло вовремя, так как в этом году весь мир не может пройти мимо темы столетия Революции», — рассказывает арт-директор музея Надежда Степанова.

В экспозицию также войдут архивные фотографии 1917–1923 годов из коллекции Мультимедиа Арт Музея, Москва. Кроме того, впервые будут представлены документальные материалы, в том числе и личное дело Александра Лабаса из Государственного военного архива.

Выставка «Александр Лабас. Октябрь» в ИРРИ будет сопровождаться образовательной программой и специальными проектами — серией еженедельных лекций «Арт-ланч», публичными лекциями и кинопоказами.



