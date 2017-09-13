Выставка «Рильке и Россия» открывается в Швейцарии

Леонид Пастернак. Эскиз к портрету Райнера Марии Рильке (фрагмент) © DLA Marbach

Сегодня, 13 сентября, в Швейцарской национальной библиотеке в Берне вице-президент Федерального совета Швейцарии Ален Берсе представит выставку «Рильке и Россия». 15 сентября состоится вернисаж в цюрихском музее «Штраухоф».

В обоих городах выставка продлится до 10 декабря.

Международный научно-выставочный проект «Рильке и Россия» посвящен поездкам Райнера Марии Рильке (1875–1926) в Россию, которые поэт совершил в 1899 и 1900 годах.

Проект реализуется в сотрудничестве Государственного литературного музея (ГЛМ, Москва), Немецкого литературного архива (НЛА, Марбах-на-Неккаре) и Швейцарского литературного архива (ШЛА, Берн) совместно с музеем «Штраухоф» (Цюрих). Художественным руководителем проекта является Томас Шмидт (НЛА), за оформление и дизайн отвечает известное бюро архитекторов и проектировщиков «ХГ Мерц» (Берлин).

Впервые вместе собраны 280 экспонатов — дневники, письма, документы, картины, мемории из Архива Рильке в Гернсбахе, собрания Луи Андреас-Саломе в Геттингине, НЛА, ШЛА, ГЛМ, а также Третьяковской галереи, музея Толстого, ИРЛИ, РГАЛИ, ГМИИ, РГБ, МГУ и других архивов.

Среди экспонатов иконы Рильке, портрет Рильке работы Леонида Пастернака, «русская библиотека» поэта, переписка со Львом Толстым, Леонидом Пастернаком, Александром Бенуа, Спиридоном Дрожжиным, Борисом Пастернаком и Мариной Цветаевой, дневник Саломе, автографы «русских стихов» и переводов Рильке.

С 3 мая по 6 августа выставка прошла в Музее современной литературы Немецкого литературного архива в Марбахе, ее посетили 11 тысяч зрителей. В Швейцарии экспозиция будет разделена на две части: для Швейцарской национальной библиотеки в Берне и музея «Штраухоф» в Цюрихе.

В феврале 2018 года выставка переедет в Москву, в Новый Манеж, где ее также будут сопровождать научные встречи, круглые столы, музыкальные вечера, конкурсы для студенческой аудитории и многое другое.

Международный проект расширяет традиционные рамки литературной выставки: помимо исторических документов будут представлены современные фотографии Барбары Клемм и Мирко Крицановича, который путешествовал по России по маршруту Рильке. Литературное эссе Ильмы Ракузы и фильм Анастасии Александровой помогут воссоздать атмосферную панораму времени и связей Рильке.

В Берне «Рильке и Россия» будет дополнена двумя тематическими блоками, посвященными швейцарским писателям, литературные начинания которых также были связаны с Россией: Блезу Сандрару, свидетелю Первой русской революции, известному своей поэмой-коллажем «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской», и лауреату Нобелевской премии Карлу Шпиттелеру, работавшему восемь лет в Петербурге домашним учителем.

В связи с проектом «Рильке и Россия» в Швейцарском литературном архиве были оцифрованы все рукописные материалы из архива Рильке — 1490 документов находятся в открытом доступе и высоком разрешении на сайте e-manuscripta.ch.

Научно-выставочный проект «Рильке и Россия» осуществляется при поддержке Общегерманского фонда культуры, Министерства иностранных дел ФРГ, Министерства культуры РФ, фирмы Бош, консалтинговой фирмы Мангольд, фонда Вюстенрот, Николы Лайбингер-Каммюллер и общества друзей Немецкого литературного архива в Марбахе



