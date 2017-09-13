COLTA.RU представит премьеру фильма о поэзии 70-х с Ольгой Седаковой

© Ольга Крутилина

В четверг, 14 сентября, на сайте COLTA.RU будет показана первая серия фильма-лекции режиссера Ольги Крутилиной «Неизданная антология, или Второе искусство. Поэзия 70-х» с участием поэта Ольги Седаковой.

Герои фильма — Леонид Аронзон, Елена Шварц, Виктор Кривулин, Сергей Стратановский, Иван Жданов, Елизавета Мнацаканова и Геннадий Айги и другие поэты эпохи. Фильм будет транслироваться по четвергам в течение семи недель.

Ольга Крутилина:

Фильм о поэзии 70-х был задуман давным-давно, может быть, тогда, когда я еще училась в восьмом классе советской школы, и в поисках стихов и музыки перерывала книжные полки в доме и магазины грампластинок. Попадались все как-то стихи Симонова и ансамбль «Синяя птица». Сейчас трудно себе представить, на каком голодном культурном пайке жили обыкновенные советские люди в 70-е годы. И я отчетливо помню ни на чем не основанную веру, что где-то есть оно, настоящее, подлинное, с другой системой координат. Тогда мне не удалось найти «вторую культуру», я вернулась к ней только через тридцать лет, и только для того, чтобы обнаружить, что почти ничего не изменилось. Имена, которые названы в этой неопубликованной антологии, имена, составляющие блеск и славу русской поэзии, мало что скажут непосвященному читателю. Почему так случилось, что «вторая культура» так и осталась в тени — это предмет для многих будущих исследований. Наша же задача — обозначить ее границы, и дать простую, но тщательно прорисованную карту, с помощью которой можно было бы начать, наконец, осваивать этот материк.

Фильм снимался в январе 2015 года, в Рождественские каникулы, которые Ольга Александровна Седакова проводила в Москве. В самом этом празднике было что-то торжественное, какой-то отсвет ложился на стены, на столе стояли цветы, за окном мела метель... Ольга Александровна волновалась, обстановка была одновременно очень домашняя и — очень торжественная, это чрезвычайно подходило к нашей теме. И мы двигались осторожно, чтобы не повредить легкую ткань недавнего прошлого и не впасть в ересь фарисейства, навешивая ненароком ярлыки. Это разговор очень долгий и очень личный, и я думаю, так к нему и нужно относиться.

Ольга Седакова:

Cуществуют шестидесятники, после этого существуют девяностые. Что было между двумя этими десятилетиями, как ни странно, даже вопроса не стоит. Все шестидесятники, они же стали главными действующими лицами перестройки, и так далее. Это время, в которое прошла моя молодость. Время, в которое жили очень значительные люди и работали. Оно осталось у нас непонятым, не обобщенным. Если знают оттуда какие-то фигуры, которые нельзя свести к шестидесятникам никак, то видят это все разрозненно. И вот я думаю, что, поскольку мне пришлось бывать в разных сферах вот этой неофициальной жизни 60–80-х годов, мне хотелось дать ту картину общую, которая для меня несомненна. Что это были не разрозненные случайные люди, хотя физически это так и было. Потому что естественно я говорю о неофициальной культуре. Которую тогда называли второй культурой. Это сложная такая система, совершенно неформальная. Совершенно неорганизованная. Множество мелких групп, которые с разной степенью секретности существовали, и вот из-за того, что они так и не выходили на открытую сцену, все это не публиковалось, не обсуждалось, то все это осталось как бы небывшее. Между тем, шестисятниками и вот этим временем, временем очень важным, не подхваченным следующими годами, вот в чем еще драма. Что действительно, те, кто в это время создавали, те, кто стояли в центре этого времени как культурного, исторического времени, сознавая это. Ну, допустим, такие люди, как Аверинцев или Лотман. Они как бы строили вперед, строили то, на чем дальше было бы можно стоять. И все это оказалось отвергнуто следующими годами, отвергнуто, забыто. И прежде, чем оно стало известным. И вот в этом, в общем-то, драма нашей истории. Потому что, мне кажется, именно там были сделаны важнейшие шаги по освобождению от прошлого, настоящему освобождению...





Первая книга Ольги Седаковой (р. 1949) вышла в 1986 году в издательстве YMCA-Press (Париж), с тех пор издано 57 книг стихов, прозы, переводов и филологических исследований.

Кандидат филологических наук (диссертация: «Погребальная обрядность восточных и южных славян», 1983), доктор богословия honoris causa (Минский европейский гуманитарный университет, факультет богословия, 2003), офицер Ордена искусств и словесности Французской Республики (2012), академик академии Sapientia et Scientia (Рим, 2013).

академик Амвросианской академиии (Милан, 2014).

Лауреат премий Андрея Белого (1983), Альфреда Тёпфера (1994), Александра Солженицына (2003), Данте Алигьери (2011) и других литературных премий.

Лирика и эссе Ольги Седаковой переведены на большинство европейских языков, на иврит и китайский.





Независимый режиссер-документалист Ольга Крутилина (р. 1964) окончила факультет журналистики МГУ (1996), работала в «Комсомольской правде», «Собеседнике», на радио и телевидении. В 2015 году окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская А.Н. Герасимова, А.М. Добровольского).

Фильмография: «Про хорошую девочку» (2013), «Алый парус» (2014), «Тимур Кибиров: "Ну да, поэт"» (2015, премьера на телеканале «Дождь»), «Светенка» (2016, фильм участвовал в программе «Артдоксеть», фестивалях «Профессия-журналист» и «Сталкер»), «Заслуженный бездельник российской федерации Валерий Сировский» (2015, премьера на телеканале «Культура»), «Алексей Цветков: "Когда же обо мне услышит мой народ?"» (2017).



