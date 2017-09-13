Вышла вторая часть «Антологии русской и советской симфонической музыки»

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Фирма «Мелодия» выпустила юбилейную лимитированную коллекцию записей оркестровых сочинений русских композиторов XIX и XX веков, составивших вторую часть «Антологии русской и советской симфонической музыки» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР под управлением Евгения Светланова.

Вторая часть «Антологии» открывается полной записью оркестровой музыки (17 дисков) Александра Глазунова. Также в коллекции представлены произведения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Николая Мясковского (14 симфоний и виолончельный концерт), Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна, Глиэра. Анатолия Александрова, Германа Галынина, Николая Пейко, Моисея Вайнберга, Александры Пахмутовой, Ростислава Бойко, Александра Мосолова, Зиновия Компанейца, Аркадия Мазаева, Григория Заборова.

«Бонус» второго комплекта включает записи Евгения Светланова в качестве пианиста и чтеца — дирижер читает стихи Владимира Маяковского,

В записи произведений, вошедших во вторую часть «Антологии», участвовали Леонид Коган, Мстислав Ростропович, Святослав Рихтер, Родион Щедрин, Алексей Наседкин, Николай Петров, Тихон Хренников, Дмитрий Башкиров, Андрей Эшпай, Людмила Авдеева, Вадим Репин, Михаил Хомицер, Эдуард Грач и Андрей Корсаков.

Второй бокс «Антологии русской и советской симфонической музыки» (55 CD + бонусный диск) представляет собой кашированную коробку из твердого картона с крышкой.

Издание содержит буклет в твердом переплете на четырех языках (русском, английском, французском, немецком) с иллюстрациями обложек оригинальных пластинок.



