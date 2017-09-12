Первая инклюзивная городская экскурсия в ВАО начнется в музее Сидура

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17 сентября в Восточном административном округе Москвы состоится первая инклюзивная городская экскурсия «Все на выход». Прогулка отправится из музея Вадима Сидура по районам Новогиреево и Перово в сопровождении джазового оркестра.

Серия городских прогулок «Все на выход» объединит самых разных людей — местных жителей и гостей из других частей Москвы, музыкантов, художников и других работников культуры, людей с инвалидностью, — чтобы пройтись по «спальным» районам Москвы, поговорить об их достопримечательностях, узнать историю своего города и по-новому взглянуть на окружающий мир.

Местом первой прогулки станут районы Новогиреево и Перово. Участники встретятся в музее Вадима Сидура и после знакомства с его основной экспозицией направятся вдоль Зеленого проспекта, а затем по улице Лазо к Перовскому парку. По пути их ждут разговоры об обычном и экспериментальном массовом городском строительстве 1950-х — 1970-х годов, районных монументах, истории района.

Музыкальное сопровождение прогулки обеспечит уличный духовой оркестр «Вторая линия», исполняющий новоорлеанский джаз и фанк.

Сбор в 13:00 в музее Сидура, участие бесплатное, регистрация — здесь

Организаторы: Музейно-выставочное объединение «Манеж», Государственный музей-культурный центр «Интеграция», Парк культуры и отдыха «Перовский», РБОО «Центр лечебной педагогики», оркестр «Вторая линия», независимый куратор Мария Сарычева



