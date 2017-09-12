Поддержку московских театров могут перевести на грантовую основу

Александр Кибовский © Департамент культуры города Москвы

Департамент культуры Москвы рассматривает возможность перехода к грантовой системе отношений между театрами и правительством города.

Об этом сообщил руководитель департамента Александр Кибовский сообщил сегодня, 12 сентября, на сборе труппы «Школы современной пьесы», передает ТАСС.

«Сегодня мы с театральным сообществом обсуждаем многие новые подходы к вопросу взаимодействия театра и департамента культуры, как формироваться должно так называемое бюджетное задание. Это те идеи, которые высказывались весной в рамках Московского культурного форума — о том, что, возможно, имеет смысл вообще пересмотреть всю систему наших отношений и большее внимание уделить грантовой поддержке театральных организаций», — рассказал Кибовский.

«У нас много таких практик, как открытая сцена, мы имеем хороший опыт, когда средства на новые премьеры театров распределяются не нами, а каждый театр имеет определенную сумму на то, чтобы сделать качественную премьеру, но в дальнейшем он может обратиться в совет художественных руководителей театров, а они уже по заявкам принимают соответственное решение коллективным обсуждением», — пояснил глава департамента культуры, добавив, что «опыт прошлого года и этого года побудил театральное сообщество говорить о возможности системного перехода наших взаимоотношения именно к грантовой системе».

«Вопрос очень серьезный, такого никто еще не делал в нашей стране. Если есть такое желание у сообщества, со многими деятелями искусства это уже обсуждали, — сейчас идет формирование бюджета следующего года, и, наверное, мы действительно совершим этот шаг», — сообщил Кибовский.

«Это, на мой взгляд, серьезная концептуальная идея не только с точки зрения финансовой дисциплины — она будет символизировать изменение отношений в принципе между государством и театром. — подчеркнул он. — В этой ситуации, конечно, мы говорим, что считаем театральное творчество самодостаточным, и мы не вмешиваемся как административный орган власти в репертуарную повестку, что будет как раз и закреплено этими административными действиями».



