В Петербурге и Москве покажут фильмы Терри Гиллиама

С 21 по 23 сентября в кинотеатрах Петербурга и Москвы компания «Иноекино» представит программу из трех классических фильмов британского режиссера Терри Гиллиама.

«Фильмы Гиллиама охватывают более трех тысячелетий истории мира, они смешные, нежные, страшные и очень красивые, — говорится в описании программы «Терри Гиллиам. Классика» на сайте компании «Иноекино». — Жутковатые сказки, пропитанные острой критикой корпоративной культуры, складываются в причудливый мир, разросшийся далеко за пределы фантастического кино. Масштабные и продуманные детали и декорации, громоздкий грим, парадоксальные диалоги, а главное — умение трансформировать привычную реальность в волшебный мир — вот за что мы любим Терри Гиллиама, сумасбродного хулигана и хитреца».

Программа:

«Монти Пайтон и Священный Грааль» (Monty Python and the Holy Grail, 1975)

Режиссеры: Терри Гиллиам, Терри Джонс

Оператор: Терри Бедфорд

В ролях: Грэм Чепмен, Джон Клиз, Эрик Айдл, Майкл Пэйлин, Терри Джонс, Терри Гиллиам, Конни Бут

«Бразилия» (Brazil, 1985), режиссерская версия

Режиссер: Терри Гиллиам

Сценарий: Терри Гиллиам, Том Стоппард, Чарльз Маккоуэн

Оператор: Роджер Прэтт

В ролях: Джонатан Прайс, Роберт Де Ниро, Кэтрин Хелмонд, Иэн Холм, Боб Хоскинс, Майкл Пэйлин

«Король-рыбак» (The Fisher King, 1991)

Режиссер: Терри Гиллиам

Сценарий: Ричард Лагравенезе

Оператор: Роджер Прэтт

В ролях: Робин Уильямс, Джефф Бриджес, Аманда Пламмер

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»