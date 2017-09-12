В Петербурге и Москве покажут фильмы Терри Гиллиама© «Иноекино»
С 21 по 23 сентября в кинотеатрах Петербурга и Москвы компания «Иноекино» представит программу из трех классических фильмов британского режиссера Терри Гиллиама.
«Фильмы Гиллиама охватывают более трех тысячелетий истории мира, они смешные, нежные, страшные и очень красивые, — говорится в описании программы «Терри Гиллиам. Классика» на сайте компании «Иноекино». — Жутковатые сказки, пропитанные острой критикой корпоративной культуры, складываются в причудливый мир, разросшийся далеко за пределы фантастического кино. Масштабные и продуманные детали и декорации, громоздкий грим, парадоксальные диалоги, а главное — умение трансформировать привычную реальность в волшебный мир — вот за что мы любим Терри Гиллиама, сумасбродного хулигана и хитреца».
Программа:
«Монти Пайтон и Священный Грааль» (Monty Python and the Holy Grail, 1975)
Режиссеры: Терри Гиллиам, Терри Джонс
Оператор: Терри Бедфорд
В ролях: Грэм Чепмен, Джон Клиз, Эрик Айдл, Майкл Пэйлин, Терри Джонс, Терри Гиллиам, Конни Бут
«Бразилия» (Brazil, 1985), режиссерская версия
Режиссер: Терри Гиллиам
Сценарий: Терри Гиллиам, Том Стоппард, Чарльз Маккоуэн
Оператор: Роджер Прэтт
В ролях: Джонатан Прайс, Роберт Де Ниро, Кэтрин Хелмонд, Иэн Холм, Боб Хоскинс, Майкл Пэйлин
«Король-рыбак» (The Fisher King, 1991)
Режиссер: Терри Гиллиам
Сценарий: Ричард Лагравенезе
Оператор: Роджер Прэтт
В ролях: Робин Уильямс, Джефф Бриджес, Аманда Пламмер
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 21 сентября в 19:10 — «Монти Пайтон и Священный Грааль»
- 22 сентября в 20:10 — «Бразилия»
- 23 сентября в 18:30 — «Король-рыбак»
Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»
- 21 сентября в 19:50 — «Монти Пайтон и Священный Грааль»
- 22 сентября в 19:30 — «Бразилия»
- 23 сентября в 19:00 — «Король-рыбак»
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