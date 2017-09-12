Кинофестиваль в Тромсё возвращается в Россию с фильмом-концертом

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С 15 по 23 сентября в Москве, Петербурге, Петрозаводске, Апатитах, Мурманске, Северодвинске и Архангельске будет показан фильм саамского режиссера Нильса Гаупа «Проводник», через 30 лет после премьеры превращенный на кинофестивале в Тромсё в фильм-концерт.

Историко-приключенческая картина «Проводник» (Ofelaš / Veiviseren) основана на древней легенде малочисленного северного народа — саамов. Дебютный фильм Нильса Гаупа был впервые представлен в 1987 году и получил четыре европейские премии за режиссуру, а также номинацию на «Оскар».

В 2017 году на Международном кинофестивале в Тромсё (Tromsø International Film Festival, TIFF) «Проводника» переосмыслил международный коллектив музыкантов. Новое музыкальное сопровождение картины, с традиционным горловым пением, ритмами кантри, электроникой, будет исполняться вживую на каждом концерте тура.

Живое музыкальное сопровождение: Якоп Янссенн, Марья Мортенссон, Кристиан Олстад, Магнус Виик (все — Норвегия), Владислав Демин (Россия).

Расписание:

1 сентября — Тромсё (Verdensteatret)

15 сентября — Москва (кинотеатр «Каро 11 Октябрь»)

16 сентября — Петербург (кинотеатр «Родина»)

17 сентября — Петрозаводск (кинотеатр Калевала»)

19 сентября — Апатиты (кинотеатр «Полярный»)

20 сентября — Мурманск (кинотеатр «Мурманск»)

22 сентября — Северодвинск (кинотеатр «Россия»)

23 сентября — Архангельск (кинотеатр «Русь»)

Показы проводятся при поддержке фонда BarentsKult и посольства Норвегии в России



