Кинофестиваль в Тромсё возвращается в Россию с фильмом-концертом© TIFF
С 15 по 23 сентября в Москве, Петербурге, Петрозаводске, Апатитах, Мурманске, Северодвинске и Архангельске будет показан фильм саамского режиссера Нильса Гаупа «Проводник», через 30 лет после премьеры превращенный на кинофестивале в Тромсё в фильм-концерт.
Историко-приключенческая картина «Проводник» (Ofelaš / Veiviseren) основана на древней легенде малочисленного северного народа — саамов. Дебютный фильм Нильса Гаупа был впервые представлен в 1987 году и получил четыре европейские премии за режиссуру, а также номинацию на «Оскар».
В 2017 году на Международном кинофестивале в Тромсё (Tromsø International Film Festival, TIFF) «Проводника» переосмыслил международный коллектив музыкантов. Новое музыкальное сопровождение картины, с традиционным горловым пением, ритмами кантри, электроникой, будет исполняться вживую на каждом концерте тура.
Живое музыкальное сопровождение: Якоп Янссенн, Марья Мортенссон, Кристиан Олстад, Магнус Виик (все — Норвегия), Владислав Демин (Россия).
Расписание:
- 1 сентября — Тромсё (Verdensteatret)
- 15 сентября — Москва (кинотеатр «Каро 11 Октябрь»)
- 16 сентября — Петербург (кинотеатр «Родина»)
- 17 сентября — Петрозаводск (кинотеатр Калевала»)
- 19 сентября — Апатиты (кинотеатр «Полярный»)
- 20 сентября — Мурманск (кинотеатр «Мурманск»)
- 22 сентября — Северодвинск (кинотеатр «Россия»)
- 23 сентября — Архангельск (кинотеатр «Русь»)
Показы проводятся при поддержке фонда BarentsKult и посольства Норвегии в России
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